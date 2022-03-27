Захисники повідомили про звільнення Вільхівки під Харковом

Українські захисники повідомили, що звільнили с. Вільхівка, що в кількох кілометрах від Харкова, знищили близько 70 окупантів та 27 взяли в полон.

Джерело: командири батальйонів харківського осередку територіальної оборони "Азов" Костянтин Немічев та Сергій Величко (позивний "Чілі") у Telegram та Facebook

Дослівно з Telegram-каналу Величка: "Нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка.

У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів".

Деталі: Вільхівку звільнили ще 25 березня.

Захисники також оприлюднили фото та відео звільненого села та полонених російських загарбників.

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