Захисники повідомили про звільнення Вільхівки під Харковом
Неділя, 27 березня 2022, 08:59
Українські захисники повідомили, що звільнили с. Вільхівка, що в кількох кілометрах від Харкова, знищили близько 70 окупантів та 27 взяли в полон.
Джерело: командири батальйонів харківського осередку територіальної оборони "Азов" Костянтин Немічев та Сергій Величко (позивний "Чілі") у Telegram та Facebook
Дослівно з Telegram-каналу Величка: "Нашим підрозділом під час наступальної операції було звільнено населений пункт Вільхівка.
У бою було знищено близько 70 одиниць живої сили противника, 3 одиниці техніки, затрофеєні КШМ (командно-штабна машина) та МТЛБ, а також взято в полон 27 окупантів".
Деталі: Вільхівку звільнили ще 25 березня.
Захисники також оприлюднили фото та відео звільненого села та полонених російських загарбників.
Передісторія:
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- Раніше повідомлялось, що у Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.