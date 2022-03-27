Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 08:59
Освобождение Ольховки. Скриншот из видео

Украинские защитники сообщили, что освободили с. Ольховка, что в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и еще 27 взяли в плен.

Источник: командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко (позывной "Чили") в Telegram и Facebook

Дословно из Telegram-канала Величко: "Нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка.

В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов".  

 

Детали: Ольховку освободили еще 25 марта. 

 

Защитники также обнародовали фото и видео освобождения села и пленных российских захватчиков.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Все новости...
Харьковская область
Харьковщина: с мэром Балаклеи нет связи, зама задержали россияне
На Востоке украинские защитники сбили российский бомбардировщик
Харьковщина: ВСУ освободили населенные пункты в направлении Малой Рогани
Последние новости
06:50
Сводка Генштаба: на двух направлениях ВСУ отбили 7 вражеских атак
06:36
300 сирийских наемников прибыли в Россию, чтобы воевать в Украине – СМИ
06:35
обновленоВ России заявляют о пожаре на нефтебазе в Белгороде
05:55
Россияне разграбили ЧАЭС и отель рядом — вынесли даже вилки и ложки
05:39
Путину нет места в "Большой двадцатке" – Трюдо
05:33
обновленоРоссийские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
05:10
Зеленский наградил еще 136 военных
04:54
Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян
04:31
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
04:28
Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь
Все новости...