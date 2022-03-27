Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом

Украинские защитники сообщили, что освободили с. Ольховка, что в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и еще 27 взяли в плен.

Источник: командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко (позывной "Чили") в Telegram и Facebook

Дословно из Telegram-канала Величко: "Нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка.

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В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов".

Детали: Ольховку освободили еще 25 марта.

Защитники также обнародовали фото и видео освобождения села и пленных российских захватчиков.

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