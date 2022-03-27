Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом
Украинские защитники сообщили, что освободили с. Ольховка, что в нескольких километрах от Харькова, уничтожили около 70 оккупантов и еще 27 взяли в плен.
Источник: командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны "Азов" Константин Немичев и Сергей Величко (позывной "Чили") в Telegram и Facebook
Дословно из Telegram-канала Величко: "Нашим подразделением во время наступательной операции был освобожден населенный пункт Ольховка.
В бою было уничтожено около 70 единиц живой силы противника, 3 единицы техники, затрофеены КШМ (командно-штабная машина) и МТЛБ, а также взято в плен 27 оккупантов".
Детали: Ольховку освободили еще 25 марта.
Защитники также обнародовали фото и видео освобождения села и пленных российских захватчиков.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.