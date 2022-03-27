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У Львові гасили пожежу понад пів доби після обстрілів

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 09:38
усі фото дснс

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла внаслідок обстрілів 26 березня в обід.

Джерело: ДСНС

Деталі: 26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

 

Пожежу локалізували о 5:02 ранку 27 березня, о 6:49 ліквідували.

27 березня о  05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано.

 

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Що передувало: У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.

Теми: ЛьвівпожежавійнаРосія
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