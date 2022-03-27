Во Львове тушили пожар более полусуток после обстрелов

Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, возникший в результате обстрелов 26 марта в обед.

Источник: ГСЧС

Детали: 26 марта около 16:30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

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Пожар локализовали в 5:02 утра 27 марта, в 6:49 ликвидировали.

27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 – ликвидирован.

У Львові всю ніч гасили пожежу після того, як російська ракета влучила на територію підприємства зі зберігання пального. Відео ДСНС pic.twitter.com/2WWIHm28db ВИДЕО ДНЯ March 27, 2022

Что предшествовало: Россияне нанесли несколько ударов по Львову в субботу вечером.