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Во Львове тушили пожар более полусуток после обстрелов

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 09:38
все фото гсчс

Во Львове утром 27 марта ликвидировали пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего, возникший в результате обстрелов 26 марта в обед.

Источник: ГСЧС

Детали: 26 марта около 16:30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

 

Пожар локализовали в 5:02 утра 27 марта, в 6:49 ликвидировали.

27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 – ликвидирован.

 

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Темы: ЛьвовпожарвойнаРосcия
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