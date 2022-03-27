Окупанти обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С" – поліція

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Красногорівки у Донецькій області касетними боєприпасами – РСЗВ "Торнадо-С".

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно поліція: "Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси".

Деталі: Зазначається, що боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору.

Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи.

Фото поліції

Правоохоронці закликають людей не підходити до касет, бо вони можуть здетонувати будь-якої миті. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей.

Повідомляється, що час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними – смертельно небезпечно.

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