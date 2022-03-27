Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли Красногорівку з "Торнадо-С" – поліція

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 10:45
Фото поліції

Російські окупанти обстріляли житлові квартали Красногорівки у Донецькій області касетними боєприпасами – РСЗВ "Торнадо-С".

Джерело: Національна поліція у Facebook

Дослівно поліція: "Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси".

Деталі: Зазначається, що боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектору.

Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують бойові кумулятивні елементи. 

 
Фото поліції

Правоохоронці закликають людей не підходити до касет, бо вони можуть здетонувати будь-якої миті. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей.

Повідомляється, що час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч з ними – смертельно небезпечно.  

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Чим росіяни бомблять Україну. Яке нове озброєння використовує РФ проти наших дітей, жінок та військових

Теми: Донецька областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Американський генерал пояснив, чому США переоцінили можливості РФ

В "Азові" пояснили, чому не будуть відступати з Маріуполя

Корнієнко каже, що ОПЗЖ в Раді не можна заборонити, але є варіант самоліквідації

Блінкен: США не бачили ознак того, що Росія серйозно веде переговори з Україною

фотоУкраїнські військові знищили "гордість російського ОПК"

відеоОчевидці в Білорусі помітили рух російських військ від українського кордону

Усі новини...
Донецька область
На Донбасі українські захисники відбили 7 атак ворога
На Донеччині українські захисники знищили 5 танків і 6 БМП росіян
Двоє дітей загинули і троє отримали поранення від рук росіян на Донеччині 
Останні новини
21:23
Уряд готує програму підтримки депортованих до РФ українців – Верещук
21:22
"Нельотна погода": російський винищувач збили над Харківщиною
21:21
Чому російська культура – це отрута. Три аргументи від Мінкульту
21:18
У Макрона після розмови з Путіним заявили, що евакуація з Маріуполя неможлива
21:17
Україна отримає від Франції 300 мільйонів євро кредитних коштів
21:08
ОДА: На Запоріжжі не запрацював жоден "зелений коридор"
20:50
Британія скликає конференцію донорів для подальшого озброєння України
20:44
У проєктах домовленостей з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація" – Чалий
20:44
Чалий пояснив, як Росія буде гарантом безпеки для України
20:35
Під уламками Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих, 33 людини постраждали
Усі новини...