Оккупанты обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С" – полиция
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Красногоровки в Донецкой области кассетными боеприпасами – РСЗО "Торнадо-С".
Источник: Национальная полиция в Facebook
Дословно полиция: "Враг совершил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы".
Детали: Отмечается, что боеприпасы упали посреди улиц приватного сектора.
Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.
Правоохранители призывают людей не подходить к кассетам, потому что они могут сдетонировать в любой момент. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей.
Сообщается, что время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.
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