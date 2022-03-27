Оккупанты обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С" – полиция

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Красногоровки в Донецкой области кассетными боеприпасами – РСЗО "Торнадо-С".

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "Враг совершил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы".

Реклама:

Детали: Отмечается, что боеприпасы упали посреди улиц приватного сектора.

Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

фото полиции

Правоохранители призывают людей не подходить к кассетам, потому что они могут сдетонировать в любой момент. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

Читайте также: Чем россияне бомбят Украину. Какое новейшее вооружение использует РФ против наших детей, женщин и военных