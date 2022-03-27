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Оккупанты обстреляли Красногоровку из "Торнадо-С" – полиция

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 10:45
Фото полиции

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Красногоровки в Донецкой области кассетными боеприпасами – РСЗО "Торнадо-С".

Источник: Национальная полиция в Facebook

Дословно полиция: "Враг совершил удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы".

Детали: Отмечается, что боеприпасы упали посреди улиц приватного сектора.

Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы. 

 
фото полиции 

Правоохранители призывают людей не подходить к кассетам, потому что они могут сдетонировать в любой момент. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей.

Сообщается, что время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними – смертельно опасно.

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Темы: Донецкая областьвойна
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