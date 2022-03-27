Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Неділя, 27 березня 2022, 11:17
Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.
Джерело: очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу Еспресо
Пряма мова Коваля: "На жаль, база догорає. Знищення великі.
Реклама:
Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю".
Нагадаємо: 26 березня пізно увечері військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно.
ВІДЕО ДНЯ