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Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 11:17
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
ракета, фото ілюстративне

Нафтобаза в Дубно що на Рівненщині зруйнована вщент унаслідок російського ракетного удару 26 березня, людських жертв немає.

Джерело: очільник Рівненської ОВА Коваль в ефірі телеканалу Еспресо

Пряма мова Коваля: "На жаль, база догорає. Знищення великі.

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Слава Богу, без людських жертв, але база зруйнована повністю".

Нагадаємо: 26 березня пізно увечері військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно.

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Теми: Рівненська областьпожежавійнаРосія
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