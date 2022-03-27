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Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 11:17
ракета, фото иллюстративное

Нефтебаза в Дубно на Ровенщине разрушена до основания в результате российского ракетного удара 26 марта, человеческих жертв нет.

Источник: глава Ровенской ОВА Коваль в эфире телеканала Эспрессо

Прямая речь Коваля: "К сожалению, база догорает. Уничтожения велики.

Слава Богу, без человеческих жертв, но база полностью разрушена".

Напомним: 26 марта поздно вечером военные РФ попали в нефтебазу города Дубно.

Темы: Ровенская областьпожарвойнаРосcия
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