Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Воскресенье, 27 марта 2022, 11:17
Нефтебаза в Дубно на Ровенщине разрушена до основания в результате российского ракетного удара 26 марта, человеческих жертв нет.
Источник: глава Ровенской ОВА Коваль в эфире телеканала Эспрессо
Прямая речь Коваля: "К сожалению, база догорает. Уничтожения велики.
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Слава Богу, без человеческих жертв, но база полностью разрушена".
Напомним: 26 марта поздно вечером военные РФ попали в нефтебазу города Дубно.
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