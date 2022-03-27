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На Миколаївщині окупанти за добу поранили 30 людей

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 13:37
Фото з Telegram Ганни Замазєєвої

30 жителів Миколаївської області отримали поранення у результаті ворожих обстрілів 26 березня.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 30 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу".

Деталі: За її словами, станом на ранок 27 березня в миколаївських лікарнях знаходяться 279 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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Теми: Миколаївська областьвійна
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