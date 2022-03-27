В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 30 человек

30 жителей Николаевской области получили ранения в результате вражеских обстрелов 26 марта.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 30 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".

Реклама:

Детали: По ее словам, по состоянию на утро 27 марта в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

Предыстория:

За сутки 25 марта в результате вражеских действий ранения получил 41 человек в Николаевской области.