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В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 30 человек

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 13:37
Фото с Telegram Анны Замазеевой

30 жителей Николаевской области получили ранения в результате вражеских обстрелов 26 марта.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 30 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".

Детали: По ее словам, по состоянию на утро 27 марта в николаевских больницах находятся 279 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

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Темы: Николаевская областьвойна
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