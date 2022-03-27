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Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 14:35
Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що 27 березня з президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

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Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяють надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.

Довідково: "Медузу" та "Дождь" російська влада вважає "іноагентами", а "Коммерсант" - ні.

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Теми: ЗеленськиймедіаРосіявійна
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