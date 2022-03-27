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Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 14:35

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що 27 березня з президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дождь" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Коммерсанта" Володимир Соловйов.

Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяють надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.

Довідково: "Медузу" та "Дождь" російська влада вважає "іноагентами", а "Коммерсант" - ні.

Теми: ЗеленськиймедіаРосіявійна
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