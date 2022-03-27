Зеленский дал интервью российским СМИ
Воскресенье, 27 марта 2022, 14:35
Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.
Источник: "Медуза"
Детали: Сообщается, что 27 марта с президентом созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.
Разговор длился почти два часа.
СМИ обещают к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.
Справка: "Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.
ВИДЕО ДНЯ