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Зеленский дал интервью российским СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 14:35

Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

Источник: "Медуза"

Детали: Сообщается, что 27 марта с президентом созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.

Справка: "Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.

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Темы: ЗеленскиймедиаРосcиявойна
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