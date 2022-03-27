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300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 16:40
300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя
усі фото Даша Малахова

У Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Facebook

Деталі: Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

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27 березня поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

За словами Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

Пряма мова Кулеби: "Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють "Ніколи знову". Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді "Ніколи знову".

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А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги".

 

Довідка: Туфлі на набережній Дунаю – меморіал жертв Голокосту, встановлений у 2005 році.

Масові розстріли євреїв у Будапешті проводилися членами угорської нацистської партії наприкінці Другої світової війни. Щоб не займатися похованням, нацисти розстрілювали жертв на березі річки, для економії куль зв'язуючи їм руки або ноги і стріляючи тільки в першу людину – падаючи, вона тягнула за собою решту.

Євреїв привозили до дунайської набережної на вантажівках, наказували зняти взуття та відвозили на баржах у невідомому напрямку. Залишене на набережній взуття йшло на продаж або використовувалося нацистами для власних потреб.

 

Нагадаємо: Маріупольська міська рада повідомила, що в Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Теми: УгорщинаМаріупольвбивствоРосія
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