300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

У Будапешті відбулася акція вшанування пам‘яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба у Facebook

Деталі: Акція в Будапешті відбулася біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю", який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

27 березня поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя.

За словами Кулеби, активістів на цю акцію надихнула промова президента Володимира Зеленського. Кілька днів тому він згадував це місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

Пряма мова Кулеби: "Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють "Ніколи знову". Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справами довести, що справді "Ніколи знову".

А для цього ми закликаємо партнерів: запровадьте ще більше ще жорсткіших санкцій, дайте Україні усю необхідну зброю, заженіть Росію в ще глибшу ізоляцію, підтримуйте Україну в усьому до самої нашої перемоги".

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Довідка: Туфлі на набережній Дунаю – меморіал жертв Голокосту, встановлений у 2005 році.

Масові розстріли євреїв у Будапешті проводилися членами угорської нацистської партії наприкінці Другої світової війни. Щоб не займатися похованням, нацисти розстрілювали жертв на березі річки, для економії куль зв'язуючи їм руки або ноги і стріляючи тільки в першу людину – падаючи, вона тягнула за собою решту.

Євреїв привозили до дунайської набережної на вантажівках, наказували зняти взуття та відвозили на баржах у невідомому напрямку. Залишене на набережній взуття йшло на продаж або використовувалося нацистами для власних потреб.

Нагадаємо: Маріупольська міська рада повідомила, що в Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.