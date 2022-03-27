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300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 16:40
все фото Даша Малахова

В Будапеште состоялась акция памяти погибших в Мариуполе, где Россия устроила варварство, которого Европа не знала со времен Второй мировой войны.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook

Детали: Акция в Будапеште состоялась возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память венгерских евреев, безжалостно уничтоженных нацистами. Перед убийством они принуждали людей снимать обувь.

27 марта рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о 300 женщинах, детях и стариках, которых убила российская авиабомба, сброшена нелюдями на бомбоубежище в Драматическом Театре в центре Мариуполя.

По словам Кулебы, активистов на эту акцию вдохновила речь президента Владимира Зеленского. Несколько дней назад он упоминал это место в обращении на саммите ЕС. Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в 21 веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944-1945 годах.

Прямая речь Кулебы: "Меседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать, нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова".

А для этого мы призываем партнеров: введите еще более жесткие санкции, дайте Украине все необходимое оружие, загоните Россию в еще более глубокую изоляцию, поддерживайте Украину во всем до самой нашей победы".

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Справка: Туфли на набережной Дуная – мемориал жертвам Холокоста, установленный в 2005 году.

Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились членами венгерской нацистской партии в конце Второй мировой войны. Чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль связывая им руки или ноги и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных.

Евреев привозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась нацистами для собственных нужд.

 

Напомним: Мариупольский городской совет сообщил, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек.

Темы: ВенгрияМариупольубийствоРосcия
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