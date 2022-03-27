Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині
Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.
Джерело: член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
Пряма мова: "Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".
Деталі: Арахімія обіцяв повідомили подробиці згодом.
Джерела "Української правди" зазначили, що наразі узгоджується, в якому місті пройде зустріч.
Представник російської делегації Володимир Мединський заявив, що зустріч відбудеться 29-30 березня.
Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.
У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.
Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.
Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.
Передісторія:
- Станом на 27 березня триває 32 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворог втратив багато техніки та майже 17 тисяч особового складу.
- Українські міста вщент знищені через авіанальоти росіян. Україна закликає світ закрити небо або ж надати літаки, танки, ППО для захисту від російських бомб.
- Станом на 27 березня жодна країна світу чи союз не надав чи продав Україні відповідного озброєння.
- Переговори РФ і України відбуваються з перших днів війни. Сторонам вдавалося узгодити лише деякі гуманітарні коридори із заблокованих чи окупованих міст. Росіяни зачасту порушують домовленості та обстрілюють евакуаційні автобуси, відбирають гуманітарну допомогу.
- Росіяни з початку війни заявили про цілі своєї так званої "спецоперації". Зокрема, визнання Криму і Донбасу, російська - друга державна, позаблоковий статус, так звана "денацифікація" та "демілітаризація".
- Судячи із українських соцопитувань, громадяни України не готові йти на поступки окупантам і нізащо не визнають окупації Криму та Донбасу.