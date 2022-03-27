Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині

Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Джерело: член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Пряма мова: "Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня".

Деталі: Арахімія обіцяв повідомили подробиці згодом.

Джерела "Української правди" зазначили, що наразі узгоджується, в якому місті пройде зустріч.

Представник російської делегації Володимир Мединський заявив, що зустріч відбудеться 29-30 березня.

Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

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У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.

Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.

Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.

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