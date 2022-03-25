Україна і Росія на перемовинах близькі до компромісу в 4 пунктах з 6 – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

Джерело: турецьке державне видання "Анадолу" з посиланням на коментар Ердоґана

Пряма мова Ердоґана: "Гадаю, у перемовинах є консенсус щодо чотирьох пунктів. Перший пункт стосується вступу України в НАТО. На початку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але невдовзі Зеленський почав говорити про можливість відмови.

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Другий пункт стосується визнання російської мови як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на всій території України. У цьому плані проблем немає".

Деталі: За словами турецького президента, певне порозуміння є щодо поступок України стосовно "демілітаризації" як третього пункту. Водночас він додав, що аж ніяк не йдеться про цілковите роззброєння України.

Далі, четвертий пункт стосується колективної безпеки, де, за словами Ердоґана, Україна проявила 2позитивний підхід".

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Однак, Ердоґан заявив, що Україна не обговорює п’ятий і шостий пункти вимог росіян, а саме визнання російської окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.

Турецький президент сказав, що Зеленський нібито ладний провести референдум щодо Донбасу. Ердоан також розкритикував західних лідерів за недостатню рішучість в засудженні російської окупації Криму в 2014 році.

Представники турецької влади, включно з Ердоганом та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу, перебувають у тісному контакті як з Україною, так і з РФ, і намагаються виступати як посередники задля досягнення миру в країні.

Оновлено 17:15: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі "Українській правді" запевнив, що Україна не давала згоду на виконання жодних із вимог росіян. Він подякував турецькій стороні за сприяння та зусилля щодо мирного врегулювання, але сказав, що процес перемовин важкий і ще не скінчився, а Україна наполягає на повному припиненні вогню перед подальшими кроками.

Чому це важливо: Про наявність шістьох пунктів росіян до української сторони повідомляють зазвичай російські та турецькі ЗМІ. Крім того, саме російські пропагандистські ресурси зазвичай публікували статті про нібито згоду України йти на поступки в цих пунктах. На противагу, західним виданням повідомляли їхні джерела лише про можливу готовність України відмовитися від перспективи членства в НАТО.

Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавкахі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.

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