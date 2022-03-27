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Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 марта 2022, 17:55
ФОТО: ТВИТТЕР ПОДОЛЯКА

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта.

Источник: член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Прямая речь: "Сегодня (27 марта – ред.) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта".

Детали: Арахимия обещал сообщить подробности позже.

Источники "Украинской правды" отметили, что сейчас согласовывается, в каком городе пройдет встреча.

Представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча состоится 29-30 марта.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

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В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • По состоянию на 27 марта длится 32-й день широкомасштабной войны России против Украины. Враг потерял много техники и около 17 тысяч личного состава.
  • Украинские города полностью уничтожены из-за авианалетов россиян. Украина призывает мир закрыть небо или предоставить самолеты, танки, ПВО для защиты от российских бомб.
  • По состоянию на 27 марта ни одна страна мира или союз не предоставил или продал Украине соответствующее вооружение.
  • Переговоры РФ и Украины проходят с первых дней войны. Сторонам удавалось согласовать некоторые гуманитарные коридоры из заблокированных или оккупированных городов. Россияне часто нарушают договоренности и обстреливают эвакуационные автобусы, отбирают гуманитарную помощь.
  • Россияне с начала войны заявили о целях своей так называемой "спецоперации". В частности, признание Крыма и Донбасса, российский - второй государственный, внеблоковый статус, так называемая "денацификация" и "демилитаризация".
  • Судя по украинским соцопросам, граждане Украины не готовы идти на уступки оккупантам и ни за что не признают оккупации Крыма и Донбасса.

Темы: переговорыРосcияУкраинаТурция
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