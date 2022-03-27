Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта.

Источник: член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Прямая речь: "Сегодня (27 марта – ред.) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта".

Детали: Арахимия обещал сообщить подробности позже.

Источники "Украинской правды" отметили, что сейчас согласовывается, в каком городе пройдет встреча.

Представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча состоится 29-30 марта.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

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В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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