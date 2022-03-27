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Перемога у Тростянці: ЗСУ повідомили про самогубство одного командира РФ і звільнення іншого

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 18:11
фото Сухопутних військ ЗСУ

Після розгрому силами ЗСУ окупантів у Тростянці застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії, а також було знято з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

 
Тростянець, фото ЗСУ

Дослівно: "Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині і розгрому Кантемирівської танкової дивізії.

Вчора ввечері в Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

Отже, число 13й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково "задвухсотили" на харківському напрямку.

Також командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади. До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна "елітна" Кантемирівська дивізія".

Деталі: Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

У Сухопутних військах не виключили, що втеча російської армії з Тростянця стала останньою краплею, і далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами.

Що передувало: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. 

Теми: Сумська областьЗбройні сили
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