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Освобождение Тростянца: ВСУ сообщили о самоубийстве одного командира РФ и увольнении другого

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 18:11
фото Сухопутных войск ВСУ

После разгрома силами ВСУ оккупантов в Тростянке застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантермировской дивизии, а также был снят с должности командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

 
Тростянец, фото ВСУ

Дословно: "Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии.

Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав Кантермировской дивизии.

Итак, число 13-й номер полка оказалось для русского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении.

Также командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия".

Детали: Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину.

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В Сухопутных войсках не исключили, что бегство российской армии из Тростянца стало последней каплей, и дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками.

Что предшествовало: 26 марта украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Также ВСУ удалось выгнать с места "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.

Темы: Сумская областьВооруженные силы
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