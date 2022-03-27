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Близького до Медведчука політтехнолога Погребинського обшукали, але не затримували

Валентина Романенко, Роман РоманюкНеділя, 27 березня 2022, 18:56
Близького до Медведчука політтехнолога Погребинського обшукали, але не затримували

Правоохоронці провели обшуки у близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребинського. Слідчі аналізують вилучені матеріали та чорнові записи.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, генпрокурор Ірина Венедіктова в коментарі УП

Пряма мова джерела: "26 березня було проведено обшуки вдома та в офісі у політтехнолога. Затримання згідно зі статтею 208 Кримінального кодексу вчора не здійснювалося".

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Деталі: Інформацію підтвердила "Українській правді" генпрокурор Ірина Венедіктова. "У нього провели слідчі дії. В тому числі, обшуки. Але не затримували", - зазначила очільниця ОГП.

В мережі, здебільшого з посиланням на радника очільника МВС Антона Геращенка, поширюється інформація, що Служба безпеки України затримала Погребинського за підозрою в держзраді.

УП намагається також отримати коментар СБУ.

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Теми: Медведчуксоціологія
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