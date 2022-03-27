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Близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского обыскали, но не задерживали

Валентина Романенко, Роман РоманюкВоскресенье, 27 марта 2022, 18:56
Близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского обыскали, но не задерживали

Правоохранители провели обыски у близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского. Следователи анализируют изъятые материалы и чёрновые записи.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах, генпрокурор Ирина Венедиктова в комментарии УП

Прямая речь источника: "26 марта были проведены обыски дома и в офисе у политтехнолога. Задержание согласно статье 208 Уголовного кодекса вчера не производилось".

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Детали: Информацию подтвердила "Украинской правде" генпрокурор Ирина Венедиктова. "У него провели следственные действия. В том числе обыски. Но не задерживали", - отметила глава ОГП.

В сети, в основном со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко, распространяется информация, что Служба безопасности Украины задержала Погребинского по подозрению в госизмене.

УП пытается получить комментарий СБУ.

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Темы: Медведчуксоциология
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