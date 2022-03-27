Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 19:10
Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ
Саркофаг над четвертим блоком ЧАес. фото ілюстративне getty images

Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські окупанти транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу.  

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 27 березня

Дослівно: "Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил РФ з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. 

Реклама:

Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи".

Деталі: Крім того за даними української розвідки, в місті Чорнобиль росіяни розмістили тимчасовий пункт управління угрупованнями Східного ВО та командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

Генштаб повідомляє, що окупанти дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, які можуть здетонувати при транспортуванні та завантаженні.

ВІДЕО ДНЯ

У повідомленні наводять приклад 165-ої артилерійської бригади з Білогірська Амурської області, якій дали дозвіл на використання таких боєприпасів.

Внаслідок успішних дій українських захисників зі знищення ліній постачання російських окупантів на Київщині, російські військові в Іванкові та Ораному ходять по домівках людей та просять їжу. За словами Генштабу, солдати поводяться неагресивно і до мародерства в цих населених пунктах не вдаються.

Водночас на решті захоплених територій окупанти продовжують вдаватися до залякування та викрадення мирних мешканців.

Передісторія: 

  • 26 березня Міністерство захисту довкілля повідомляло, що російські окупанти підпалюють сухостій у зоні відчуження довкола ЧАЕС, через що підвищився рівень радіаційного забруднення.
  • Українські захисники після звільнення Тростянця з російської окупації повідомили, що там застрелився командир елітного підрозділу військ РФ, а ще одного зняли з посади.

Теми: РосіяЧорнобильАЕСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
Останні новини
13:36
Кулеба назвав історичним домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
Усі новини...
Реклама: