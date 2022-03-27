Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські окупанти транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 27 березня

Дослівно: "Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил РФ з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

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Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи".

Деталі: Крім того за даними української розвідки, в місті Чорнобиль росіяни розмістили тимчасовий пункт управління угрупованнями Східного ВО та командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

Генштаб повідомляє, що окупанти дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, які можуть здетонувати при транспортуванні та завантаженні.

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У повідомленні наводять приклад 165-ої артилерійської бригади з Білогірська Амурської області, якій дали дозвіл на використання таких боєприпасів.

Внаслідок успішних дій українських захисників зі знищення ліній постачання російських окупантів на Київщині, російські військові в Іванкові та Ораному ходять по домівках людей та просять їжу. За словами Генштабу, солдати поводяться неагресивно і до мародерства в цих населених пунктах не вдаються.

Водночас на решті захоплених територій окупанти продовжують вдаватися до залякування та викрадення мирних мешканців.

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