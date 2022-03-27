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Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 19:10
Саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. фото иллюстративное: getty images

Вблизи Зоны отчуждения ЧАЭС российские оккупанты транспортируют и хранят десятки тонн артиллерийских снарядов, что создает угрозу экологической безопасности стран мира.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 27 марта

Дословно: "Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил РФ из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Республики Беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с городом Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС.

Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".

Детали: Кроме того, по данным украинской разведки, в городе Чернобыль оккупанты разместили временный пункт управления группировками Восточного ВО и командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

Генштаб сообщает, что оккупанты все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, которые могут сдетонировать при транспортировке и загрузке.

В сообщении приводят пример 165-й артиллерийской бригады из Белогорска Амурской области, которой дали разрешение на использование таких боеприпасов.

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В результате успешных действий украинских защитников по уничтожению линий поставок российских оккупантов на Киевщине, российские захватчики в Иванкове и Ораном ходят по домам людей и просят еду. По словам Генштаба, российские солдаты ведут себя неагрессивно и к мародерству в этих населенных пунктах не прибегают.

В то же время на остальных захваченных территориях оккупанты продолжают прибегать к запугиванию и похищению мирных жителей.

Предыстория:

  • 26 марта Министерство защиты окружающей среды сообщало, что российские оккупанты поджигают сухостой в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС, из-за чего повысился уровень радиационного загрязнения.
  • Украинские защитники после освобождения Тростянца из российской оккупации сообщили, что там застрелился командир элитного подразделения РФ, а еще одного сняли с должности.

Темы: РосcияЧернобыльАЭСвойна
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