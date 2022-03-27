Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

Вблизи Зоны отчуждения ЧАЭС российские оккупанты транспортируют и хранят десятки тонн артиллерийских снарядов, что создает угрозу экологической безопасности стран мира.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 27 марта

Дословно: "Десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно транспортируются подразделениями Восточного военного округа вооруженных сил РФ из базы тылового обеспечения, развернутой в Наровлянском районе Гомельской области Республики Беларусь. Транспортный коридор захватчиков проходит через город Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем с городом Припять городе Чернобыль, который также находится на незначительном расстоянии от АЭС.

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Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению не только Украины, но и других стран Европы".

Детали: Кроме того, по данным украинской разведки, в городе Чернобыль оккупанты разместили временный пункт управления группировками Восточного ВО и командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.

Генштаб сообщает, что оккупанты все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы, которые могут сдетонировать при транспортировке и загрузке.

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В сообщении приводят пример 165-й артиллерийской бригады из Белогорска Амурской области, которой дали разрешение на использование таких боеприпасов.

В результате успешных действий украинских защитников по уничтожению линий поставок российских оккупантов на Киевщине, российские захватчики в Иванкове и Ораном ходят по домам людей и просят еду. По словам Генштаба, российские солдаты ведут себя неагрессивно и к мародерству в этих населенных пунктах не прибегают.

В то же время на остальных захваченных территориях оккупанты продолжают прибегать к запугиванию и похищению мирных жителей.

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