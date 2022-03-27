Роскомнагляд і прокуратура забороняють росЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського

Роскомнагляд вимагає в російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Роскомнагляд, Генпрокуратура РФ

Деталі: В організації констатували, що низка російських засобів масової інформації взяла інтерв'ю у Зеленського. Серед них, зазначають у Роскомнагляді, є "іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту".

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Дослівно: "Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю.

Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування".

Більше деталей: Пізніше Генпрокуратура РФ заявила, що дасть "принципову правову оцінку" факту розміщення інтерв'ю Зеленського.

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Дослівно Генпрокуратура РФ: "В умовах масової антиросійської пропаганди та регулярного розміщення хибної інформації про дії Російської Федерації у зв'язку зі спеціальною військовою операцією із захисту Донецької та Луганської Народних Республік, що проводиться Збройними Силами Російської Федерації, Генеральною прокуратурою Російської Федерації буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань та факту їх розміщення".

Що передувало: 27 березня президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни. Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяли надвечір оприлюднити всю розмову без цензури.