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Роскомнадзор и прокуратура запрещают росСМИ публиковать интервью Зеленского

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 19:41
Роскомнадзор и прокуратура запрещают росСМИ публиковать интервью Зеленского

Роскомнадзор требует от российских СМИ отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Роскомнадзор, Генпрокуратура РФ

Детали: В организации констатировали, что ряд российских средств массовой информации взяли интервью у Зеленского. Среди них, отмечают в Роскомнадзоре, есть "иностранные СМИ, выполняющие функции иноагента".

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Дословно: "Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью.

В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования".

Больше деталей: Позже Генпрокуратура РФ заявила, что даст "принципиальную правовую оценку" факту размещения интервью Зеленского.

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Дословно Генпрокуратура РФ: "В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".

Что предшествовало: 27 марта президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны. Разговор длился почти два часа.

СМИ обещали к вечеру обнародовать весь разговор без цензуры.

Темы: РосcияЗеленскийСМИ
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