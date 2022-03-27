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Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 20:12
інтерв'ю Зеленського росЗМІ, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський розповів, що дозволяв українським військовим залишити Маріуполь, але вони відмовилися.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "Я розмовляв із цими хлопцями (захисниками Маріуполя – ред.)... Я їм теж казав: "Я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Зробіть".

Я їм дав це право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо [залишити місто]. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не покинемо вбитих".

Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи — їх ніхто не прибирає — російських солдатів та громадян України, всіх... А наші військові не готові залишити навіть мертвих військових. Вийти і десь поховати, закопати як сміття — вони не готові. Причому не офіцерів, а всіх. Тому вони захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, яких хочуть поховати".

Деталі: Зеленський також заявив, що Росія примусово вивезла з Маріуполя понад дві тисячі дітей, деяких із них без батьків.

"За нашими даними, понад дві тисячі дітей вивезено, а значить вкрадено, тому що їх точна локація невідома. Вони вивозяться як із батьками, так і без. Загалом це катастрофа. Я не можу вам передати, як це виглядає взагалі. Це страшно. Вони тримають їх як душі для обмінного фонду", – сказав президент.

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Теми: ЗеленськийМаріупольЗбройні силиРосія
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