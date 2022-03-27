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Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 20:12
интервью Зеленского росСМИ, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что разрешал украинским военным покинуть Мариуполь, но они отказались.

Источник: интервью Зеленского российским СМИ

Прямая речь: "Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя – ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".

Я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем [покинуть город]. Тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых".

Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины, всех... А наши военные не готовы оставить даже мертвых военных. Выйти и где-то похоронить, закопать, как мусор — они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить".

Детали: Зеленский также заявил, что Россия принудительно вывезла из Мариуполя более двух тысяч детей, некоторых из них без родителей.

"По нашим данным, более двух тысяч детей вывезено, а значит украдено, потому что их точная локация неизвестна. Они вывозятся как с родителями, так и без. В общем, это катастрофа. Я не могу вам передать, как это вообще выглядит. Это страшно. Они держат их как души для обменного фонда", - сказал президент.

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Темы: ЗеленскийМариупольВооруженные силыРосcия
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