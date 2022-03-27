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Найгіршу шкоду російській мові завдав Путін – Зеленський

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 20:41
Найгіршу шкоду російській мові завдав Путін – Зеленський
Протестувальник наступає ногами на прапор РФ біля російського посольства в Мадриді 27 березня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський вважає, що найбільшу шкоду популярності й привабливості російській мові у світі завдав своєю збройною агресією проти України російський президент Володимир Путін.  

Джерело: інтерв’ю Зеленського для російських журналістів

Пряма мова Зеленського: "Ставлення (до росіян – ред.) погіршилося в усіх, в населення. Є безповоротність. У 14-му році, коли все почалося, райони російськомовних, або російськомовні сім'ї – якщо хочете – всі відчували надію, що "ось-ось зараз закінчиться". Що "зараз це закінчиться, багато всього сталося і непорозуміння, і довгі роки наростало" і таке інше.

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І частина цих сімей все одно вірили, що все ще якось "можна". "Щось якось", без конкретики, тому що війна. І точно було розуміння, що "щось якось потрібно".

Сьогодні, за цей місяць, глобально-історично, культурно відбувся розкол. Світовий. Це не війна. Я вважаю, що все набагато гірше.

Але глибокий рівень розчарування в тому, що величезний відсоток населення (РФ – ред.) підтримує (дії Росії в Україні – ред.). Ось це найстрашніше розчарування, яке відбулося. Розчарування, що перейшло в ненависть народу.

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Я спокійно говорю з вами (російською – ред.). І коли зі мною хтось розмовляє російською в Україні, я спокійно переходжу на російську. Я президент, і я вважаю, що так, як президент поводиться, ну значить народ ось (таку поведінку – ред.) і підтримує. Спокійно до цього ставиться.

Але ненависть до всього російського зростатиме, однозначно. Найгірше для російської мови зробив Володимир Володимирович Путін. Вважаю, непоправна шкода.

Звичайно, люди будуть соромитися за межами Росії говорити в якихось суспільствах, іноді, російською. Так і буде.

Таке відбувалося після тієї та іншої війни, результатом якої було визнано конкретний агресор у світі.

На довгі роки точно непоправна шкода. Ось ці міста, російськомовні сім'ї, якщо і бачили якусь нитку (можливих відносин з РФ – ред.), то, ви розумієте, що стерті з лиця землі саме ці міста, і саме ці сім'ї.

Щодо вимоги росіян визнати російську мову офіційною в Україні. Люди цього не захочуть. Люди не захочуть читати, дивитися кіно, розмовляти. Я просто кажу, що викликають (такі вимоги – ред.) Коли чогось забагато – воно назад виходить".

Деталі: Зеленський вважає також, що ненависть наснажують дії та поведінка російських окупантів у захоплених містах. Він розповів, що загарбники викрадають членів органів місцевої влади, якщо вони відмовляються йти на колаборацію. Якщо проти окупації виступають на масових акціях мирні мешканці, то російські військові застосовують тактику "випаленої землі".

Президент порівняв жорстокість російських окупантів із тим, як виглядала окупація німецькими військами в часи Другої світової війни. Він пояснив, що нацисти намагались зберегти принаймні певний рівень порозуміння з місцевим населенням, щоби діставати їжу й засоби гігієни від них. Із російською окупацією українських земель, за словами Зеленського, нічого подібного немає, і відбувається просто тотальний терор і знищення. 

Також Зеленський зізнався, що сам плекав надію на початку своєї президентської каденції про можливу "нормалізацію" відносин із Росією в певному стосунку. І у своїй політиці намагався здійснити обмін полоненими з Кремлем, досягти припинення вогню на Донбасі та почати перемовини щодо "нормалізації". 

Але після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого він назавжди полишив будь-які спроби налагодити відносини та втратив будь-які сантименти до російської держави і до російського народу.

Передісторія: 

  • У вечірньому зверненні 26 березня Зеленський заявив, що Росія всіма своїми діями сприяє якомога швидкій дерусифікації в Україні. Він навів приклад, як окупанти розмістили банер "Не бойтесь разговаривать по-русски" на одній із захопленій території, викликавши гнів й відразу мешканців.
  • Путін і російська верхівка вимагає, щоби українська влада сприяла вжитку російської мови в освіті, державному управлінні, праві, війську тощо й визнала її як другу офіційну мову в Україні.

Теми: ЗеленськийРосіямоваПутін
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