Наибольший вред русскому языку нанес Путин – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что наибольший вред популярности и привлекательности русскому языку в мире нанес своей вооруженной агрессией против Украины российский президент Владимир Путин.

Источник: интервью Зеленского для российских журналистов

Прямая речь Зеленского: "Отношение (к русским – ред.) ухудшилось у всех, у населения. Есть безвозвратность. В 14-ом году, когда все началось, районы русскоговорящих, или русскоговорящие семьи – если хотите – все испытывали надежду, что "вот-вот сейчас закончится". Что "сейчас это закончится, много всего произошло и недопонимание, и долгие годы наростало" и так далее.

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И часть этих семей все равно верили, что все ещё как-то "можно". "Что-то как-то", без конкретики, потому что война. И точно было понимание, что "что-то как-то нужно".

Сегодня, за этот месяц, глобально-исторически, культурно произошел раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что всё гораздо хуже.

Но глубокий уровень разочарования в том, что огромный процент населения (РФ – ред.) поддерживает (действия России в Украине – ред.) Вот это самое страшное разочарование, которое произошло. Разочарование перешедшее в ненависть народа.

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Я спокойно говорю с вами (по-русски – ред.). И когда со мной кто-то говорит по-русски в Украине, я спокойно перехожу на русский. Я президент, и я считаю, что как президент себя ведет, ну значит народ вот (такое поведение – ред.) и поддерживает. Спокойно к этому относится.

Но ненависть ко всему русскому будет расти, однозначно. Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб.

Конечно, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах, иногда, по-русски. Так и будет.

Такое происходило после той и иной войны, результатом которой был признан конкретный агрессор в мире.

На долгие годы точно непоправимый ущерб. Вот эти города, русскоязычные семьи, если и видели какую-то нить (возможных отношений с РФ – ред.), то, вы понимаете, что стерты с лица земли именно вот эти города, и именно вот эти семьи.

Относительно требования россиян признать русский язык официальным в Украине. Люди этого не захотят. Люди не захотят читать, смотреть кино, разговаривать. Я просто говорю, что вызывают (такие требования – ред.) Когда чего-то слишком много – оно обратно выходит".

Детали: Зеленский считает также, что ненависть людей ко всему русскому произрастает из действий и поведения российских оккупантов в захваченных городах. Он рассказал, что захватчики похищают членов органов местных властей, если они отказываются идти на коллаборацию. Если против оккупации выступают на массовых акциях мирные жители, то русские военные применяют тактику "выжженной земли".

Президент сравнил жестокость российских оккупантов с тем, как выглядела оккупация немецкими войсками во времена Второй мировой войны. Он объяснил, что нацисты пытались сохранить по крайней мере определенный уровень взаимопонимания с местным населением, чтобы получать пищу и средства гигиены от них. С российской оккупацией украинских земель, по словам Зеленского, ничего подобного нет и происходит просто тотальный террор и уничтожение.

Также Зеленский признался, что сам питал надежду в начале своей президентской каденции о возможной "нормализации" отношений с Россией в определенном отношении. И в своей политике пытался совершить обмен пленными с Кремлем, достичь прекращения огня на Донбассе и начать переговоры по нормализации.

Но после полномасштабного вторжения России 24 февраля он навсегда оставил какие-либо попытки наладить отношения и потерял какие-либо сантименты к российскому государству и русскому народу.

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