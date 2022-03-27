Зеленський налаштований скептично щодо миротворчого контингенту НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що присутність миротворчого контингенту НАТО може призвести до реалізації "замороженого конфлікту", який він не підтримує.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для російських журналістів

Пряма мова Зеленського: "Я би не сказав вам, що я однозначно взагалі до цього питання належу.

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З самого початку, коли почалося вторгнення, і коли були ризики, пов'язані з нашими атомними електростанціями, з іншими підприємствами, що мають стратегічне значення, ми пропонували так чи інак запросити певну силу миротворчу. Але ми цього не дочекалися.

Нам не потрібний "заморожений конфлікт" на території нашої держави. Це я, на нашій зустрічі з польськими колегами, пояснив. Я знаю, що вони продовжили свою риторику.

Це наша країна та наших громадян, і я президент. І ми вирішуватимемо, чи будуть тут присутні будь-які (іноземні – ред.) сили".

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Деталі: Зеленський пояснив, що головним чином ініціативу щодо миротворчого контингенту НАТО підтримує Польща.

Він сказав, що не сповна збагнув аргументацію польських колег на перемовинах щодо потреби введення такого миротворчого контингенту, адже його не пропонують залучати до бойових дій з російськими військами.

Довідково: В історії існування Північноатлантичного альянсу було небагато випадків застосування миротворчого контингенту для наземних операцій. Найбільш відомою є введення миротворчого контингенту НАТО у складі до 5 тисяч військовослужбовців у Республіці Косово. Її ввели 1999 року як засіб стримування можливої агресії Сербії проти частково визнаної Республіки Косово, де живе переважно албанське населення.

Конфлікт між Косово і Сербією є почасти "замороженим", тому що велика частина країн світу не визнає незалежність і суверенітет уряду Косово та вважає його частиною Республіки Сербія. Миротворчий контингент НАТО повинен вийти з території Косово, коли збройні сили та поліцейські підрозділи республіки зможуть самотужки контролювати безпекову ситуацію на адміністративній межі між Косово і Сербією.

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