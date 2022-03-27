Зеленский настроен скептически по отношению к миротворческому контингенту НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что присутствие миротворческого контингента НАТО может привести к реализации "замороженого конфликта", который он не поддерживает.

Источник: интервью Зеленского для российских журналистов

Прямая речь Зеленского: "Я бы не сказал вам, что я однозначно вообще к этому вопросу отношусь".

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С самого начала, когда началось вторжение, и когда были риски, связанные с нашими атомными электростанциями, с другими предприятиями, имеющими стратегическое значение, мы предлагали так или иначе пригласить ту или иную силу миротворческую. Но мы этого не дождались.

Нам не нужен "замороженный конфликт" на территории нашего государства. Это я на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили свою риторику.

Это наша страна и наши граждане, и я президент. И мы будем решать, будут ли здесь присутствовать те или иные (иностранные – ред.) силы".

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Детали: Зеленский объяснил, что главным образом инициативу по миротворческому контингенту НАТО поддерживает Польша.

Он сказал, что он не вполне понял аргументацию польских коллег о необходимости введения такого миротворческого контингента, если его не предлагают привлекать к боевым действиям с российскими войсками.

Справка: В истории существования Североатлантического альянса было немного случаев применения миротворческого контингента для наземных операций. Наиболее известным является введение миротворческого контингента НАТО в составе до 5 тысяч военнослужащих в Республике Косово. Ее ввели в 1999 году как средство сдерживания возможной вооруженной агрессии Сербии против частично признанной Республики Косово, где проживает преимущественно албанское население.

Конфликт между Косово и Сербией отчасти "заморожен". Следовательно, большая часть стран мира не признает независимость и суверенитет правительства Косово и считает его частью Республики Сербия. Миротворческий контингент НАТО должен выйти с территории Косово, когда вооруженные силы и полицейские подразделения республики смогут самостоятельно контролировать ситуацию с безопасностью на административной границе между Косово и Сербией.

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