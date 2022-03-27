Україна і Росія проведуть переговори у Стамбулі

Новий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться у Стамбулі 29 березня.

Джерело: висопоставлені співрозмовники "УП", Anadolu

Деталі: Українські джерела повідомили, що переговори відбудуться у Стамбулі 29 березня.

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Турецьке видання пише, що місце зустрічі підтвердили після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана із президентом РФ Володимиром Путіним.

Українська делегація, за даними УП, буде добиратися до Польщі, звідки вилетить до Туреччини.

Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

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У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.

Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.

Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.

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