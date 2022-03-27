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Україна і Росія проведуть переговори у Стамбулі

Мазуренко Альона Неділя, 27 березня 2022, 21:40

Новий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться у Стамбулі 29 березня.

Джерело: висопоставлені співрозмовники "УП", Anadolu

Деталі: Українські джерела повідомили, що переговори відбудуться у Стамбулі 29 березня.

Турецьке видання пише, що місце зустрічі підтвердили після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоґана із президентом РФ Володимиром Путіним.

Українська делегація, за даними УП, буде добиратися до Польщі, звідки вилетить до Туреччини. 

Що було раніше: Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести, зокрема відмовитись від членства в НАТО й визнати російську мову як другу державну.

У відповідь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.

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Чому це важливо: Ердоган неодноразово заявляв, що хотів би бути посередником у переговорах президентів України і Росії. Водночас, турецька сторона зачасту повторює наративи Кремля.

Туреччина, попри членство в НАТО, намагається зберігати партнерські стосунки з Росією задля врівноваження безпекових інтересів у Чорному морі та Кавказі, насамперед через конфлікт у Нагірному Карабаху.

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня триває 32 день широкомасштабної війни Росії проти України. Ворог втратив багато техніки та майже 17 тисяч особового складу.
  • Українські міста вщент знищені через авіанальоти росіян. Україна закликає світ закрити небо або ж надати літаки, танки, ППО для захисту від російських бомб. 
  • Станом на 27 березня жодна країна світу чи союз не надав чи продав Україні відповідного озброєння. 
  • Переговори РФ і України відбуваються з перших днів війни. Сторонам вдавалося узгодити лише деякі гуманітарні коридори із заблокованих чи окупованих міст. Росіяни зачасту порушують домовленості та обстрілюють евакуаційні автобуси, відбирають гуманітарну допомогу. 
  • Росіяни з початку війни заявили про цілі своєї так званої "спецоперації". Зокрема, визнання Криму і Донбасу, російська - друга державна, позаблоковий статус, так звана "денацифікація" та "демілітаризація".
  • Судячи із українських соцопитувань, громадяни України не готові йти на поступки окупантам і нізащо не визнають окупації Криму та Донбасу.

Теми: переговориРосіяУкраїнаТуреччина
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