Украина и Россия проведут переговоры в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в Стамбуле 29 марта.

Источник: высокопоставленные собеседники "УП", Anadolu

Детали: Украинские источники сообщили, что переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта.

Турецкое издание пишет, что место встречи было утверждено после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинская делегация, по данным УП, будет добираться в Польшу, откуда вылетит в Турцию.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория: