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Украина и Россия проведут переговоры в Стамбуле

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 марта 2022, 21:40

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в Стамбуле 29 марта.

Источник: высокопоставленные собеседники "УП", Anadolu

Детали: Украинские источники сообщили, что переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта.

Турецкое издание пишет, что место встречи было утверждено после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинская делегация, по данным УП, будет добираться в Польшу, откуда вылетит в Турцию.

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести, в частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский язык как второй государственный.

В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на 25 марта никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов переговоров нет.

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Почему это важно: Эрдоган неоднократно заявлял, что хотел бы посредничать в переговорах президентов Украины и России. В то же время, турецкая сторона часто повторяет нарративы Кремля.

Турция, несмотря на членство в НАТО, пытается сохранять партнерские отношения с Россией для уравновешивания интересов безопасности в Черном море и Кавказе, прежде всего из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Предыстория:

  • По состоянию на 27 марта длится 32-й день широкомасштабной войны России против Украины. Враг потерял много техники и около 17 тысяч личного состава.
  • Украинские города полностью уничтожены из-за авианалетов россиян. Украина призывает мир закрыть небо или предоставить самолеты, танки, ПВО для защиты от российских бомб.
  • По состоянию на 27 марта ни одна страна мира или союз не предоставил или продал Украине соответствующее вооружение.
  • Переговоры РФ и Украины проходят с первых дней войны. Сторонам удавалось согласовать некоторые гуманитарные коридоры из заблокированных или оккупированных городов. Россияне часто нарушают договоренности и обстреливают эвакуационные автобусы, отбирают гуманитарную помощь.
  • Россияне с начала войны заявили о целях своей так называемой "спецоперации". В частности, признание Крыма и Донбасса, российский - второй государственный, внеблоковый статус, так называемая "денацификация" и "демилитаризация".
  • Судя по украинским соцопросам, граждане Украины не готовы идти на уступки оккупантам и ни за что не признают оккупации Крыма и Донбасса.

Темы: переговорыРосcияУкраинаТурция
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