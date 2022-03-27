Опубліковано список активістів, яких незаконно утримують росіяни

Опубліковано список 36 публічних діячів та активістів, затриманих Росією на тимчасово окупованих після 24 лютого територіях України.

Джерело: Правозахисниця Олександра Матвійчук на Facebook.

Пряма мова: "Євромайдан SOS звертає увагу на переслідування представників місцевого самоврядування, журналістів, релігійних діячів, волонтерів та громадських активістів, які відбувається на тимчасово окупованих після вторгнення Росії у лютому 2022 року українських територіях.

Ми отримуємо звернення від постраждалих представників громадянського суспільства та їхніх рідних, які стали жертвами погроз, фізичного насильства, насильницьких зникнень, свавільних затримань та інших форм переслідування на території Мелітополя, Херсону, Бердянську, Каховки, Славутича та інших населених пунктів.

(...) З огляду на зростаючу кількість випадків захоплення заручників, ці дії слід розглядати як заборонений метод ведення війни".

Деталі: Матвійчук також розмістила на своїй сторінці публічну частину списку представників громадянського суспільства, які станом на 26 березня 2022 року незаконно утримуються Росією.