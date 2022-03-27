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Опубликован список активистов, незаконно удерживаемых россиянами

Воскресенье, 27 марта 2022, 21:41

Опубликован список 36 публичных деятелей и активистов, задержанных Россией на временно оккупированных после 24 февраля территориях Украины.

Источник: Правозащитница Александра Матвийчук на Facebook.

Прямая речь: "Евромайдан SOS обращает внимание на преследование представителей местного самоуправления, журналистов, религиозных деятелей, волонтеров и общественных активистов, которые происходят на временно оккупированных после вторжения России в феврале 2022 года украинских территориях.

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Мы получаем обращение от пострадавших представителей гражданского общества и их родных, которые стали жертвами угроз, физического насилия, насильственных исчезновений, произвола и других форм преследования на территории Мелитополя, Херсона, Бердянска, Каховки, Славутича и других населенных пунктов.

(...) Учитывая растущее число случаев захвата заложников, эти действия следует рассматривать как запретный метод ведения войны".

Детали: Матвийчук также разместила на своей странице публичную часть списка представителей гражданского общества, которые по состоянию на 26 марта 2022 года незаконно удерживаются Россией.

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Темы: активистыРосcиявойна
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