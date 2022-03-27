Зеленський про Абрамовича: Він допомагав у питанні гумконвоїв, але нічого не вийшло

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про російського бізнесмена Романа Абрамовича зазначив, що не обговорюватиме своїх розмов з президентом США. Зеленський додав, що є бізнесмени РФ, які пропонують фінансувати українську армію.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "З точки зору обговорень моїх з Байденом... Деякі наші приватні розмови в силу різних причин я не готовий зараз обговорювати... Я знаю, що ось цей ось бізнесмен, він був в підгрупі з російського боку. Я не знаю як, офіційно чи неофіційно, вони контактували…

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І він справді, наскільки мені відомо, допомагав у питанні гуманітарного характеру з вивозом людей і гумконвою з Маріуполя. У Маріуполі намагалися всі, і він теж теж, я знаю, але нічого не вийшло. Як я вже сказав, гумконвої були розстріляні.

Але те, що від нього і ще деяких бізнесменів приходили сигнали "давайте ми якось допоможемо, давайте щось зробимо"... Деякі навіть зверталися з тим, що вони готові навіть допомагати, відновлювати Україну після війни. "Ми готові дати гроші, ми готові перевозити бізнес в Україну, ми зараз живемо в Англії або в Швейцарії, ми хочемо... Можна так зробити, щоб повз якийсь санкційний список".

Деталі: За його словами, українська сторона вже отримувала від російських підприємців подібні пропозиції ще до початку повномасштабної війни: "Деякі люди не хочуть назвати свої прізвища, але кажуть, що "взагалі хочемо допомагати вашій армії, теж будучи громадянами Російської Федерації".

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Пряма мова: "Моє ставлення досить просте. Будь-яка людина, яка сьогодні готова. Будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії… Ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу. Усі, хто підтримує сьогодні нас, тих, хто бореться за свою країну.

Я можу обговорювати те, що я, як гарант конституції, здатний зробити, здатний і можу. Я кажу конкретно про санкції всередині нашої держави — їх можна обговорювати. Можна говорити про те, що ця людина змінює громадянство, хто хоче мати економічний вид на проживання, своє бачення, бізнес розвивати — можна це все обговорювати. Але якщо він, вона, вони сьогодні готові допомагати… Не обов'язково це робити публічно, я розумію, що людина боїться, що буде з її сім'єю і так далі… До таких людей мені, все одно, яка людина національності, важливо, хто він всередині. От і все".

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