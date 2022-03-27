У Рубіжному з укриттів, попри обстріли, витягли 155 людей – Верещук

У Рубіжному Луганської області вдалося врятувати людей з підземних сховищ, незважаючи на порушення окупантами режиму тиші.

Джерело: віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Гуманітарним коридором з міста Рубіжне до міста Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна.

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Вдалося також витягти наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупантів, вони витягли і врятували усіх людей. В іншому випадку 155 громадян України були би просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті".

Деталі: Загалом, як повідомила віцепрем’єр, у неділю спрацювало 2 гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей. Всього евакуйовано 1 100 людей.

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На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

Також 15 автобусів доїхали до блокпосту на вїзді до міста Бердянськ і в понеділок зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольске шосе, 27 – біля міського спорткомплексу.

У понеділок українська влада планує продовжити роботу на Маріупольському напрямку та запустити коридори до Сумської області, а також продовжити працювати над домовленостями для відкриття додаткових напрямків гуманітраних коридорів, додала Верещук.