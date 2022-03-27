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В Рубежном из укрытий, несмотря на обстрелы, вытащили 155 человек – Верещук

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 23:12
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В Рубежном Луганской области удалось спасти людей из подземных хранилищ, несмотря на нарушение оккупантами режима тишины.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "По гуманитарному коридору из города Рубежное в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

Удалось также вытащить наших людей из укрытия под развалинами хлебозавода и из укрытия школы №5.

Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупантов, они вытащили и спасли всех людей. В противном случае 155 граждан Украины были бы просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии".

Детали: В целом, как сообщила вице-премьер, в воскресенье сработало 2 гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Всего эвакуировано 1100 человек.

В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте за сутки добрались 586 человек.

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Также 15 автобусов доехали до блокпоста на въезде в город Бердянск и в понедельник утром должны быть отправлены к месту сборов для эвакуации – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса.

В понедельник украинские власти планируют продолжить работу на Мариупольском направлении и запустить коридоры в Сумскую область, а также продолжить работу над договоренностями для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров, добавила Верещук.

Темы: эвакуацияВерещукЛуганская область
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