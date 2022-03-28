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Повітряні сили України за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА і дві ракети ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 01:01
Антон, 11 років

За добу 27 березня Повітряні сили України знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Дослівно: "Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів.

Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги.

Масований  авіаналіт російські окупанти здійснили на півночі Київщини, де втратили одразу три літаки.

По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.

По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів".

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Деталі: Загалом за добу 27 березня Повітряні сили знищили:

- 4 літаки;

- 1 вертоліт;

- 2 БпЛА;

- 2 крилаті ракети.

Теми: війна
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