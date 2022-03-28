Воздушные силы Украины за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА и две ракеты врага

За сутки 27 марта Воздушные силы Украины уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "Сутки 27 марта сначала показались относительно спокойными в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем, уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине - вертолет и БпЛА рашистов.

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Обострение обстановки началось ближе к 22 часам – по всей стране взревели воздушные тревоги.

Массированный авианалет российские оккупанты совершили на севере Киевщины, где потеряли сразу три самолета.

По ряду объектов инфраструктуры Украины россияне нанесли удары крылатыми ракетами, две – сбиты противовоздушной обороной.

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По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных сил, совершившая несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей".

Детали: В целом, за сутки 27 марта Воздушные силы уничтожили:

- 4 самолета;

- 1 вертолет;

- 2 БпЛА;

- 2 крылатые ракеты.