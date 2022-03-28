Ракету по Волині випустили з Білорусі
Понеділок, 28 березня 2022, 01:07
Ракетний удар по Луцьку був здійснений з території Білорусі.
Джерело: коментар голови Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Деталі: Крилата ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.
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Дослівно: "Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає".
Що було раніше: У неділю в Луцьку, Києві, Рівному, Харкові й Житомирі прозвучали потужні вибухи. В обласному центрі Волині обстріляли нафтобазу.