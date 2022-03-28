Ракету по Волыни выпустили из Беларуси

Ракетный удар по Луцку был произведен с территории Беларуси.

Источник: комментарий главы Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Детали: Крылатая ракета летела на низкой высоте, поэтому радарам не удалось ее зафиксировать.

Дословно: "Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет".

Что было раньше: В воскресенье в Киеве, Ровно, Харькове и Житомире прозвучали мощные взрывы. В областном центре Волыни обстреляли нефтебазу.