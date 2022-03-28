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Через бойові дії під Києвом частина будинків на правому березі столиці – без світла

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 11:51

Через бойові дії біля Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні Гори та Пуща-Водиця.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначено, що енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло, запевняє влада.

Також на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене.

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Теми: Київвійна
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