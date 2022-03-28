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Через бойові дії під Києвом частина будинків на правому березі столиці – без світла

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 березня 2022, 11:51
Через бойові дії під Києвом частина будинків на правому березі столиці – без світла

Через бойові дії біля Києва пошкоджено дві високовольтні лінії, які живлять частину будинків у житлових масивах Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні Гори та Пуща-Водиця.

Джерело: КМДА

Деталі: Зазначено, що енергетики оперативно перемикають на резервне живлення об’єкти критичної інфраструктури.

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Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

Відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для ліквідації аварії будуть задіяні щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло, запевняє влада.

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Також на правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. Знеструмлені деякі насосні станції "Київводоканалу". Водопостачання столиці не відключене.

Теми: Київвійна
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