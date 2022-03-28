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Из-за боевых действий под Киевом часть домов на правом берегу столицы – без света

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 марта 2022, 11:51
Из-за боевых действий под Киевом часть домов на правом берегу столицы – без света

Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов в жилых массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные Горы и Пуща-Водица.

Источник: КГГА

Детали: Отмечено, что энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

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В общей сложности – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.

Восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для ликвидации аварии будут задействованы, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет, уверяют власти.

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Также на правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено.

Темы: Киеввойна
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