Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на ранок 28 березня пожежі у Чорнобильській Зоні відчуження не зафіксовані.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні".

Деталі: Рятувальники зазначили, що низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про нібито "масштабні пожежі у Чорнобильській Зоні відчуження".

ДСНС закликала не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за повідомленнями лише в офіційних джерелах.

Передісторія:

22 березня повідомлялося, що на території Чорнобильської зони зафіксовано 7 осередків природних пожеж.