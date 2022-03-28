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Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Ірина БалачукПонеділок, 28 березня 2022, 13:00
Зона відчуження. Фото ілюстративне з Facebook ДАЗВ

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на ранок 28 березня пожежі у Чорнобильській Зоні відчуження не зафіксовані.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні". 

 

Деталі: Рятувальники зазначили, що низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про нібито "масштабні пожежі у Чорнобильській Зоні відчуження".

ДСНС закликала не поширювати неперевірену інформацію та слідкувати за повідомленнями лише в офіційних джерелах.

Передісторія: 

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Теми: ЧорнобильДСНСпожежа
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