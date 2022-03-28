Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС
Понедельник, 28 марта 2022, 13:00
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на утро 28 марта пожары в Чернобыльской Зоне отчуждения не зафиксированы.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 7:57 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют".
Детали: Спасатели отметили, что ряд СМИ опубликовали ложную информацию о якобы "масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения".
ГСЧС призвала не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только в официальных источниках.
Предыстория:
- 22 марта сообщалось, что на территории Чернобыльской зоны зафиксировано 7 очагов природных пожаров.
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