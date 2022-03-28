Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на утро 28 марта пожары в Чернобыльской Зоне отчуждения не зафиксированы.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 7:57 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют".

Реклама:

Детали: Спасатели отметили, что ряд СМИ опубликовали ложную информацию о якобы "масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения".

ГСЧС призвала не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только в официальных источниках.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ