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Пожаров в Чернобыльской зоне сейчас нет – ГСЧС

Ирина БалачукПонедельник, 28 марта 2022, 13:00
Зона отчуждения. Фото иллюстративное с Facebook ГАЗО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на утро 28 марта пожары в Чернобыльской Зоне отчуждения не зафиксированы.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 7:57 28 марта, в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют". 

 

Детали: Спасатели отметили, что ряд СМИ опубликовали ложную информацию о якобы "масштабных пожарах в Чернобыльской Зоне отчуждения".

ГСЧС призвала не распространять непроверенную информацию и следить за сообщениями только в официальных источниках.

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Темы: ЧернобыльГСЧСпожар
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