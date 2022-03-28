Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія слідом за Туреччиною знайшла міну в Чорному морі біля свого узбережжя

"Європейська правда"Понеділок, 28 березня 2022, 13:32

Біля узбережжя Румунії 28 березня вранці виявили дрейфуючу морську міну.

Як пише Digi24, про отримання такої інформації повідомили у Міноборони, пише "Європейська правда".

Мінний тральщик "Віце-адмірал Костянтин Балеску" почав пошукові роботи у зоні за 70-72 км від берега в районі міст Корбу та Неводарі. 

Міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1" вранці 28 березня в районі Capu Midia. Капітан доповів про неї о 8:10. Начальство військово-морських сил після цього віддало розпорядження про пошукову операцію в цьому районі.  

Видання нагадало, що ФСБ РФ заявило про те, що нібито у Чорному морі можуть дрейфувати українські міни, зірвавшись з якорів після шторму, але не зазначило, що Україна ці повідомлення заперечила, назвавши їх дезінформацією російської сторони

Міноборони Туреччини також заявило про виявлення міни в Чорному морі неподалік від кордону з Болгарією, її вже нейтралізують.

26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина після того звернулася до української та російської сторін із запитом про консультації. 

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін. Дивіться про це у відеопоясненні ЄвроПравди "Як перемогти РФ на морі: можливості НАТО", а також статтю Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді.

Теми: РумуніяЧорне море
Головне сьогодні

Хто пішов у "гауляйтери", робіть собі прописку в Ростові – Зеленський

Удар по Бєлгороду, ймовірно, ускладнить для РФ атаки на Харків – розвідка Британії

У Сербії спалахнув скандал через продаж зброї Україні

Генерал-майор СБУ "понизив" себе до рядового, щоб утекти за кордон - ДБР

доповненоОдещина: росіяни завдали ракетного удару, є постраждалі

Кличко просить не вертатись в Київ: ризик померти – високий

Усі новини...
Румунія
У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10" - ЗМІ
Поромна переправа між Україною та Румунією стала безкоштовною для людей
НАТО може розмістити бойові групи в Румунії, Словаччині і Болгарії – ЗМІ
Останні новини
03:20
Заради українських біженців – у Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти РФ
02:44
фотоЗСУ звільнили ще одне село на Чернігівщині
02:10
Хакери злили дані російського заводу, де роблять запчастини для ЗРК
02:08
Мукачево перейменує вулиці, названі на честь росіян
01:49
Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - ЗМІ
01:35
Нафтова відповідь США та пенсії росіян "на вітер": економічні підсумки
01:30
Зеленський: Україна домовляється з Туреччиною про допомогу в евакуації з Маріуполя
01:26
Зеленський: Там, де були війська РФ – суцільна катастрофа й багато небезпек
01:22
Окупанти обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
01:21
оновлено, відеоГумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя
Усі новини...