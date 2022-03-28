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Румыния следом за Турцией нашла мину в Черном море у своего побережья

"Европейская правда"Понедельник, 28 марта 2022, 13:32

У побережья Румынии утром 28 марта обнаружили дрейфующую морскую мину.

Как пишет Digi24, о получении такой информации сообщили в Минобороны, пишет "Европейская правда".

Минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" приступил к поисковым работам в зоне в 70-72 км от берега в районе городов Корбу и Неводаре.

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Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1" утром 28 марта в районе Capu Midia. Капитан доложил о ней в 8:10. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в этом районе.

Издание напомнило, что ФСБ РФ заявило о том, что якобы в Черном море могут дрейфовать украинские мины, сорвавшись с якорей после шторма, но не указало, что Украина эти сообщения опровергла, назвав их дезинформацией российской стороны.

Минобороны Турции также заявило об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией, ее уже нейтрализуют.

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Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов в проливе Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе возобновили.

Турция после этого обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Скорее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора. Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды "Как победить РФ на море: возможности НАТО", а также читайте в статье "Морское сражение вокруг Украины: как НАТО может помочь справиться с агрессором на воде".

Темы: РумынияЧерное море
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