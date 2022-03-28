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Лавров спробував налякати візами "недружні до Росії" країни

Денис КарловськийПонеділок, 28 березня 2022, 17:01
Сергій Лавров в Антальї, Туреччина 10 березня. фото: getty images

Голова російського міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив, що проти громадян "недружніх" країн готують обмеження на в’їзд.

Джерело: російська агенція "Интерфакс"

Пряма мова Лаврова: "Додатково зараз готують проєкт указу про заходи візового характеру у відповідь на недружні дії низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в’їзд на територію Росії". 

Деталі: Він пояснив, що насамперед візові обмеження накладимуть на ті, хто причетний до "скоєння злочинів" проти росіян закордоном, до осіб, що ведуть юридичне переслідування росіян і тих, хто здійснює "безпідставні рішення", які "порушують права й інтереси" громадянам та організаціям РФ.

Лавров також нагадав, що 15 березня уже ухвалили поправки до законодавства, які дозволяють російському уряду накладати такі обмеження на громадян будь-якої держави. Раніше такі заходи передбачали візові обмеження лише для громадян США.

Передісторія: 

  • 7 березня на наказом російського президента Володимира Путіна, в РФ склали список "недружніх країн", до якого потрапили Україна, США, всі країни-члени ЄС, Норвегія, Швейцарія, Японія, Тайвань тощо.
  • 16 березня російський уряд почав розробляти план націоналізації активів та потужностей західних корпорацій, які виявили "недружнє ставлення" до Росії.

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Теми: ЛавровсанкціївізиРосія
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