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Лавров попытался напугать визами "недружественные к России" страны

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 17:01
Лавров попытался напугать визами недружественные к России страны
сергей лавров в анталье, турция 10 марта. фото: getty images

Глава российского министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что против граждан "недружественных" стран готовят ограничения на въезд в страну.

Источник: российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России".

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Детали: Он объяснил, что в первую очередь визовые ограничения будут наложены на тех, кто причастен к "совершению преступлений" против россиян за границей, к лицам, ведущим юридическое преследование россиян и тем, кто осуществляет "безосновательные решения", которые "нарушают права и интересы" гражданам и организациям РФ

Лавров также напомнил, что 15 марта уже приняли поправки в законодательство, позволяющие российскому правительству налагать такие ограничения на граждан любого государства. Ранее подобные меры предусматривали визовые ограничения только для граждан США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 марта по приказу российского президента Владимира Путина в РФ составили список "недружественных стран", в который попали Украина, США, все страны-члены ЕС, Норвегия, Швейцария, Япония, Тайвань и т.д.
  • 16 марта российское правительство начало разрабатывать план национализации активов и мощностей западных корпораций, проявивших "недружелюбное отношение" к России.

Темы: ЛавровсанкциивизыРосcия
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