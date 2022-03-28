Лавров попытался напугать визами "недружественные к России" страны

Глава российского министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что против граждан "недружественных" стран готовят ограничения на въезд в страну.

Источник: российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь Лаврова: "Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России".

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Детали: Он объяснил, что в первую очередь визовые ограничения будут наложены на тех, кто причастен к "совершению преступлений" против россиян за границей, к лицам, ведущим юридическое преследование россиян и тем, кто осуществляет "безосновательные решения", которые "нарушают права и интересы" гражданам и организациям РФ

Лавров также напомнил, что 15 марта уже приняли поправки в законодательство, позволяющие российскому правительству налагать такие ограничения на граждан любого государства. Ранее подобные меры предусматривали визовые ограничения только для граждан США.

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